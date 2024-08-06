«Не на такой старт я рассчитывал». Новичок «МЮ» Йоро — о восстановлении после травмы

18-летний центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро опубликовал пост после операции на стопе. Восстановление займёт порядка трёх месяцев. Напомним, футболист получил травму во время товарищеского матча с «Арсеналом» (1:2) в Лос-Анджелесе (США).

«Это не то начало, на которое я рассчитывал, но таков футбол… Операция прошла хорошо. Спасибо за ваши многочисленные сообщения поддержки. Теперь пришло время набраться терпения и работать над восстановлением. Скоро увидимся, и я буду сильнее», — написал Йоро на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

О переходе 18-летнего футболиста английский клуб объявил 18 июля. Сообщалось, что «красные дьяволы» заплатили за защитника более € 60 млн. В минувшем сезоне Йоро принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость французского футболиста составляет € 50 млн.

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