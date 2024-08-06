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Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов
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Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором принимали участие киевское «Динамо» и «Рейнджерс». Игра прошла на стадионе «Арена Люблин» в Люблине (Польша). Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Донатаса Румшаса. Игра закончилась со счётом 1:1.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2024, вторник. 21:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Ярмоленко – 38'     1:1 Дессерс – 90+4'    

Единственный гол в матче на 38-й минуте забил нападающий «Динамо» Киев Андрей Ярмоленко с передачи Владислава Ваната. На 90+4-й минуте счёт сравнял нападающий «Рейнджерс» Сирил Дессерс.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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