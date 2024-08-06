Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором принимали участие киевское «Динамо» и «Рейнджерс». Игра прошла на стадионе «Арена Люблин» в Люблине (Польша). Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Донатаса Румшаса. Игра закончилась со счётом 1:1.

Единственный гол в матче на 38-й минуте забил нападающий «Динамо» Киев Андрей Ярмоленко с передачи Владислава Ваната. На 90+4-й минуте счёт сравнял нападающий «Рейнджерс» Сирил Дессерс.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.