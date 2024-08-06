«Это будет жёстко». Винисиус высказался об игре с Мбаппе в одной команде

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался об игре в одной команде с новоиспечённым нападающим «сливочных» Килианом Мбаппе.

«Это будет жёстко, но я надеюсь, что у нас получится добиться больших успехов. Мы должны помочь ему и сделать всё возможное, чтобы он мог адаптироваться как можно быстрее. Всегда сложно переходить в другой клуб, но нам уже удалось проделать подобное с Джудом [Беллингемом], который приехал в минувшем сезоне и проявил себя. Надеюсь, мы сможем повторить это с Килианом», — приводит слова Винисиуса Marca.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе: