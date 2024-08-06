Ибрагимович объяснил, почему часто менял клубы в своей карьере

Бывший нападающий «Ювентуса», «Интера», «Милан», «ПСЖ», «Барселоны» и ещё ряда клубов Златан Ибрагимович ответил на вопрос, почему он так часто менял команды в своей карьере.

— Не потому ли вы так часто меняли клубы, чтобы не уставать от постоянства?

— Нет. Сменить клуб — значит испытать себя. Я беру рюкзак и иду в ваш сад. Другая культура, другой язык, вдали от дома. В твоём собственном саду твоя мама готовит тебе, стирает твою одежду, у тебя есть всё, что ты хочешь. Ты вырос и родился там. Так что ты в зоне комфорта. Я же выхожу из своей зоны комфорта и проверяю себя, — приводит слова Ибрагимовича The Athletic.

Больше всего матчей в своей карьере шведский футболист провёл в составе «ПСЖ» — 180.

Ибрагимович играет в футбол на пляже в Майами: