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Гризманн отреагировал на информацию о переходе Альвареса из «Манчестер Сити» в «Атлетико»

Гризманн отреагировал на информацию о переходе Альвареса из «Манчестер Сити» в «Атлетико»
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Игрок мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отреагировал на информацию о переходе нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиана Альвареса в стан «матрасников».

Гризманн в социальной сети опубликовал три эмодзи: изображение паука (прозвище Альвареса. — Прим. «Чемпионата»), изображение удивления, а также восторга.

Ранее появилась информация, что испанский клуб заплатит € 75 млн в виде фиксированной суммы и ещё € 20 млн — в качестве дополнительных выплат за игрока.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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