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Sky: «Челси» выбыл из борьбы за покупку Осимхена, «Арсенал» и «ПСЖ» — главные претенденты

Sky: «Челси» выбыл из борьбы за покупку Осимхена, «Арсенал» и «ПСЖ» — главные претенденты
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«Челси» отказался от идеи с покупкой нападающего «Наполи» Виктора Осимхена и сделал ставку на трансфер 20-летнего форварда мадридского «Атлетико» Саму Омородиона. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, теперь лондонский «Арсенал» и «ПСЖ» приблизились к приобретению нигерийского футболиста. Однако, чтобы купить его, клубам потребуется выплатить «Наполи» сумму отступных в размере £ 111 млн (€ 128,8 млн).

Осимхен в прошедшем сезоне сыграл 32 матча во всех соревнованиях, где он забил 17 голов и сделал четыре ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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