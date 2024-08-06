Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы 6 августа

Результаты матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы 6 августа
Комментарии

6 августа прошли первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Результаты матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы 6 августа:

  • «Паневежис» (Литва) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 1:2;
Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Паневежис
Паневежис, Литва
Окончен
1 : 2
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
0:1 Перец – 3'     0:2 Тургеман – 10'     1:2 Гуссиос – 70'    
  • «Петрокуб» (Молдавия) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — 1:0.
Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
Окончен
1 : 0
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
1:0 Дэвис – 20'    

Ответные матчи пройдут 13-15 августа.

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.

Действующим обладателем трофея Лиги Европы является «Аталанта». Итальянская команда обыграла леверкузенский «Байер» со счётом 3:0 благодаря хет-трику нападающего Адемолы Лукмана.

Материалы по теме
Тренер «Аталанты» Гасперини рассказал, как команда изменилась за время его работы в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android