Результаты матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы 6 августа
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6 августа прошли первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Результаты матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы 6 августа:
- «Паневежис» (Литва) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 1:2;
Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Паневежис
Паневежис, Литва
Окончен
1 : 2
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
0:1 Перец – 3' 0:2 Тургеман – 10' 1:2 Гуссиос – 70'
- «Петрокуб» (Молдавия) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — 1:0.
Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
Окончен
1 : 0
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
1:0 Дэвис – 20'
Ответные матчи пройдут 13-15 августа.
Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.
Действующим обладателем трофея Лиги Европы является «Аталанта». Итальянская команда обыграла леверкузенский «Байер» со счётом 3:0 благодаря хет-трику нападающего Адемолы Лукмана.
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