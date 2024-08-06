6 августа прошли первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Результаты матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы 6 августа:

«Паневежис» (Литва) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 1:2;

«Петрокуб» (Молдавия) — «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — 1:0.

Ответные матчи пройдут 13-15 августа.

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.

Действующим обладателем трофея Лиги Европы является «Аталанта». Итальянская команда обыграла леверкузенский «Байер» со счётом 3:0 благодаря хет-трику нападающего Адемолы Лукмана.