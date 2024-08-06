Сёмин оценил старт «Спартака» в новом сезоне РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре «Спартака» на старте Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» и в прошлом году ярко начал чемпионат. Москвичи в этом сезоне проиграли первый матч в РПЛ, но потом изменили отношение и психологию. Мне нравится направление в работе Станковича.

У «Спартака» качественные игроки, которые в состоянии бороться за самые высокие места в текущем сезоне. Важно, что футболисты понимают требования тренера, играют в своё удовольствие», – приводит слова Сёмина Metaratings.

После трёх первых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (девять очков).