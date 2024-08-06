Винисиус: хочу выиграть ещё больше трофеев, чем в прошлом сезоне

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своих амбициях на новый сезон.

«Я много тренируюсь, чтобы вернуться на тот уровень, на котором был в прошлом сезоне. Хочу выиграть ещё больше титулов, чем в прошлом сезоне, а также забить больше голов, сделать больше передач и продолжать развиваться, потому что мне всего 24 года. Я здесь [в «Реале»] уже шесть лет, но я не устаю видеть, как Лука Модрич играет с нами из года в год. Я могу учиться у него и у остальных футболистов. Это всегда хорошо», — приводит слова Винисиуса Marca.

В минувшем сезоне «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов. Винисиус принял участие в 39 матчах во всех турнирах (24 гола и 11 ассистов).

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