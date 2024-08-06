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Сергей Овчинников выделил трёх футбольных тренеров в России

Сергей Овчинников выделил трёх футбольных тренеров в России
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Начальник подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников оценил работу трех отечественных специалистов: Сергея Семака («Зенит»), Михаила Галактионова («Локомотив»), Игоря Осинькина («Крылья Советов»).

«Семак сейчас очень хорошо работает, но мы выносим «Зенит» за скобки, поскольку это наш многократный чемпион. Я бы выделил Осинькина и Галактионова. Это тренеры с определённым взглядом на футбол и со своей личной философией, от которой они не отходят, независимо от результатов. Из года в год они становятся всё сильнее и сильнее», — приводит слова Овчинникова Metaratings.

По итогам 3-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с девятью набранными очками возглавляет «Зенит» благодаря лучшей разнице мячей при равенстве очков. На втором месте находится московское «Динамо» с тем же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА, набравший семь очков. «Локомотив» занимает четвёртое место, набрав шесть очков.

В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся самарские «Крылья Советов» и «Факел» из Воронежа.

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