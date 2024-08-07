Женская сборная Бразилии уверенно обыграла Испанию и вышла в финал Олимпиады-2024

Завершился полуфинальный матч женского футбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встречались сборные Бразилии и Испании. Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Матч закончился победой бразильской национальной команды со счётом 4:2.

На шестой минуте встречи гол в собственные ворота забила защитница сборной Испании Ирен Паредес. На 45+4-й минуте нападающая номинальных хозяев Габи Портильо укрепила их преимущество в счёте. На 72-й минуте полузащитница южноамериканской команды Адриана Леал довела счёт до разгромного. Однако на 85-й минуте футболистка «Фурия Роха» Сальма Паральюэло сократила отставание в счёте. На 90+1-й минуте полузащитница Керолин забила четвёртый гол сборной Бразилии. На 90+12-й минуте Паральюэло оформила дубль.

Благодаря этой победе бразильская национальная команда вышла в финал женского футбольного турнира Олимпиады-2024, где встретится с США. Матч пройдёт 10 августа.

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