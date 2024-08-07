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Женская сборная Бразилии уверенно обыграла Испанию и вышла в финал Олимпиады-2024

Женская сборная Бразилии уверенно обыграла Испанию и вышла в финал Олимпиады-2024
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Завершился полуфинальный матч женского футбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встречались сборные Бразилии и Испании. Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. Матч закончился победой бразильской национальной команды со счётом 4:2.

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
06 августа 2024, вторник. 22:00 МСК
Бразилия (ж)
Окончен
4 : 2
Испания (ж)
1:0 Паредес – 6'     2:0 Портильо – 45+4'     3:0 Леал – 72'     3:1 Сампайо – 85'     4:1 Керолин – 90+1'     4:2 Паральюэло – 90+12'    

На шестой минуте встречи гол в собственные ворота забила защитница сборной Испании Ирен Паредес. На 45+4-й минуте нападающая номинальных хозяев Габи Портильо укрепила их преимущество в счёте. На 72-й минуте полузащитница южноамериканской команды Адриана Леал довела счёт до разгромного. Однако на 85-й минуте футболистка «Фурия Роха» Сальма Паральюэло сократила отставание в счёте. На 90+1-й минуте полузащитница Керолин забила четвёртый гол сборной Бразилии. На 90+12-й минуте Паральюэло оформила дубль.

Благодаря этой победе бразильская национальная команда вышла в финал женского футбольного турнира Олимпиады-2024, где встретится с США. Матч пройдёт 10 августа.

Календарь Олимпиады-2024
Турнирная сетка Олимпиады-2024
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