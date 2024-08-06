Результаты матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 6 августа

Сегодня, 6 августа, состоялись первые встречи двухматчевых противостояний третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
Все матчи 6 августа:
19:00 мск. «Карабах» – «Лудогорец» 1:2;
20:00 мск. «Мальмё» – ПАОК — 2:2;
20:15 мск. «Мидтьюлланн» – «Ференцварош» — 2:0;
21:00 мск. «Динамо» Киев – «Рейнджерс» — 1:1;
21:00 мск. «Спарта» Прага – «Стяуа» — 1:1;
21:30 мск. «Лилль» – «Фенербахче» — 2:1;
21:45 мск. «Ред Булл Зальцбург» – «Твенте» — 2:1.
С сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.