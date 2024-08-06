Экс-игрок «Локомотива» Сенников: удивлён, что Миранчук до сих пор без команды

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о будущем бывшего полузащитника Антона Миранчука.

– Вас удивляет, что Антон Миранчук до сих пор без команды?

– Да, меня удивляет. И то, что Дзюба и Джикия без команд. Конечно, не хочется терять таких игроков для РПЛ.

– Как думаете, Антон может вернуться в «Локомотив»? Поможет ли он клубу?

– Учитывая, что на его позиции сейчас играет Батраков, то, конечно, нужна ротация. Я не вижу футболиста, который может заменить Батракова. Раньше в команде были Глушенков и Жемалетдинов, сейчас их нет. Мне кажется, Миранчука не хватает, неважно в старте он выходил бы или на замену, — приводит слова Сенникова «Спорт день за днём».

Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. 1 июня московская команда объявила об уходе игрока. В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.