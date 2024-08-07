Финал футбольного турнира Олимпиады-2024, женщины: когда состоится, во сколько начало

Завершились полуфинальные матчи женского футбольного турнира на Олимпиаде-2024, по итогам которых сборные США и Бразилии вышли в финал этого соревнования. Финальная игра состоится 10 августа и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В полуфинале сборная США в дополнительное время со счётом 1:0 победила немецкую национальную команду. Единственный мяч в этой встрече забила нападающая София Смит.

Бразильская национальная команда в полуфинале обыграла сборную Испании со счётом 4:2. На шестой минуте встречи гол в собственные ворота забила защитница сборной Испании Ирен Паредес. На 45+4-й минуте нападающая номинальных хозяев Габи Портильо укрепила их преимущество в счёте. На 72-й минуте полузащитница южноамериканской команды Адриана Леал довела счёт до разгромного. Однако на 85-й минуте футболистка «Фурия Роха» Сальма Паральюэло сократила отставание в счёте. На 90+1-й минуте полузащитница Керолин забила четвёртый гол сборной Бразилии. На 90+12-й минуте Паральюэло оформила дубль.

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