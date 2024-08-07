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Определились сборные, которые сыграют в финале женского футбольного турнира Олимпиады-2024

Определились сборные, которые сыграют в финале женского футбольного турнира Олимпиады-2024
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Завершился полуфинальный матч женского футбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встречались сборные Бразилии и Испании. Сборная Бразилии одержала победу в этой игре со счётом 4:2. Таким образом, определились сборные, которые сыграют в финале женского футбольного турнира Олимпиады-2024.

Финал женского футбольного турнира Олимпиады-2024:

  • Бразилия — США.
Олимпийские игры (ж) . Финал
10 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Бразилия (ж)
Не начался
США (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч пройдёт в субботу, 10 августа, на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

Турнирная сетка женского футбольного турнира Олимпиады-2024
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Определились сборные, которые сыграют в финале футбольного турнира Олимпиады-2024
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