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Ибрагимович: в «МЮ» я хотел написать свою историю, но чувствовал себя просто номером

Ибрагимович: в «МЮ» я хотел написать свою историю, но чувствовал себя просто номером
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович вспомнил о периоде своей карьеры, когда он выступал в составе «красных дьяволов» (2016-2018 годы).

«Там [в «Манчестер Юнайтед»] всё отличалось от того, к чему я привык. Я чувствовал себя просто номером. Однако я хотел написать собственную историю.

При всём уважении, но меня не интересовало то, что было раньше. Подобное заставляет жить в соответствии с тем, к чему вы привыкли. Мне было неинтересно слушать о «Классе 92» (поколение игроков «Манчестер Юнайтед», к которому принадлежали Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, братья Невиллы и другие. — Прим. «Чемпионата»). Мне это не помогало, потому что это не та команда, за которую я болел. Мне хотелось написать свою историю. Я хотел, чтобы люди говорили: «Ты победил, и «Юнайтед» тоже», — приводит слова Ибрагимовича The Athletic.

Шведский нападающий принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и 10 результативными передачами.

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