«Фиорентина» начала переговоры с экс-вратарём «МЮ» де Хеа — Николо Скира

«Фиорентина» заинтересована в переходе в клуб бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «фиалки» дали согласие на запрос голкипера о контракте до 2026 года. Сообщается, что переговоры ведутся.

В июле 2023 года закончился контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед», с того момента 33-летний футболист остаётся в статусе свободного агента. За «красных дьяволов» испанский вратарь провёл 545 матчей во всех турнирах, 190 из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах де Хеа пропустил 590 голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.