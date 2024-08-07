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«Фиорентина» начала переговоры с экс-вратарём «МЮ» де Хеа — Николо Скира

«Фиорентина» начала переговоры с экс-вратарём «МЮ» де Хеа — Николо Скира
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«Фиорентина» заинтересована в переходе в клуб бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «фиалки» дали согласие на запрос голкипера о контракте до 2026 года. Сообщается, что переговоры ведутся.

В июле 2023 года закончился контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед», с того момента 33-летний футболист остаётся в статусе свободного агента. За «красных дьяволов» испанский вратарь провёл 545 матчей во всех турнирах, 190 из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах де Хеа пропустил 590 голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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