Шалимов: мне кажется, Станкович определился с составом, «Спартак» позитив вызывает

Бывший атакующий полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов поделился мнением о работе сербского специалиста Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

«Мне кажется, что Станкович определился с составом. После матча с «Оренбургом» он сделал выводы. Расставлены сейчас все правильно. Теперь осталось сделать так, чтобы они показывали 100% своих возможностей. Мне его манера игры импонирует.

У меня «Спартак» позитив вызывает. Видно, что Станкович общается со всеми, поддерживает атмосферу в команде», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров Российской Премьер-Лиги красно-белые под руководством Станковича набрали шесть очков и на текущий момент занимают пятое место. В 3-м туре «Спартак» разгромил самарские «Крылья Советов» со счётом 3:0. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В составе московского клуба голами отметились нападающий Манфред Угальде, оформивший дубль, а также полузащитник Данил Пруцев. В следующем туре красно-белые сыграют с «Ахматом». Матч состоится 11 августа.

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