Защитник «Униона» Госенс согласовал условия контракта с «Торино» — Николо Скира

Фланговый защитник берлинского «Униона» Робин Госенс согласовал условия контракта с «Торино», сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, итальянцы уже направили запрос в Берлин. Ожидается, что ответ будет получен в течение двух суток.

Ранее футболист уже выступал в Серии А за «Интер» и «Аталанту».

«Унион» спасся от прямого вылета во Вторую Бундеслигу, набрав 33 очка по итогам сезона чемпионата Германии.

Госенс выступает за «Унион» Берлин с лета 2023 года. В этом сезоне футболист провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.