Варан рассказал, какую роль сыграл Фабрегас в его переходе в «Комо»

Защитник «Комо» Рафаэль Варан рассказал о роли главного тренера клуба Сеска Фабрегаса в переговорах о переходе футболиста к итальянскую команду.

«Очевидно, Сеск был очень важной фигурой в этом процессе, но это новый вызов, новая лига, давайте просто скажем, что для моего прихода сюда были все элементы.

Мы говорили в основном о футболе. Мне понравилась его философия, идеи, которые он предлагал. Фабрегас из тех, кто любит побеждать», — приводит слова Варана Football Italia.

Рафаэль Варан перешёл в «Комо» из «Манчестера Юнайтед» в качестве свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан на два года. Transfermarkt оценивает Варана в € 20 млн.

В прошлом сезоне Варан сыграл 32 матча и забил один мяч.