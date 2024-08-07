«Спартак» крайне близок к покупке защитника «Галатасарая» Кёна — Rixo Sports

«Спартак» и «Галатасарай» очень близки к достижению соглашения по трансферу 25-летнего левого защитника Деррика Кёна. Об этом сообщает Rixo Sports в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что красно-белые предложили турецкому гранду € 7-8 млн за переход Кёна. Однако «Галатасарай» хочет получить € 10 млн. К тому же турецкий клуб не желает расставаться с футболистом до тех пор, пока для него не будет найдена замена.

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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