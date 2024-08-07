Роман Нагучев дал оценку переходу Алексея Миранчука в «Атланту»

Комментатор Роман Нагучев высказался о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».

«Футболисты часто думают кошельком. Это нормально, потому что карьера длится примерно 15 лет, за это время нужно хорошо заработать. Но МЛС — это лига Лионеля Месси. Миранчук может стать звездой, которая выйдет за рамки футбола, так как в США очень развита индустрия развлечений», — сказал Нагучев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 30 июля «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне Алексей принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).

Реакция Месси на два подряд незабитых пенальти одноклубника: