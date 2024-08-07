Круговой отреагировал на первую домашнюю победу ЦСКА в новом сезоне

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу красно-синих в матче 3-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (5:1).

«Отличный результат. Первая уверенная домашняя победа. Спасибо болельщикам за поддержку», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

После трёх матчей Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает пятое место в турнирной таблице. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.

Напомним, 26-летний левый защитник Данил Круговой в июне 2024 года перешёл в московский ЦСКА из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. После того как зимой 2024 года стало известно, что Круговой не будет продлевать контракт с петербуржцами и перейдёт в ЦСКА, руководство сине-бело-голубых перевело игрока во вторую команду, выступающую в дивизионе «Б» Второй лиги.

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