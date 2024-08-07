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Стало известно, в каком клубе АПЛ может продолжить карьеру Матс Хуммельс

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях, 35-летний футболист, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из стана «шмелей», контактирует с «Брайтоном». Отмечается, что в услугах игрока сильно заинтересован его соотечественник, главный тренер «чаек» Фабиан Хюрцелер.

Ранее сообщалось, что немцем также предметно интересовались «Болонья», «Рома» и «Комо».

В прошлом сезоне 35-летний Хуммельс принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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