Названы имена четырёх игроков «Баварии», которые покинут команду до конца лета

Мюнхенская «Бавария» рассчитывает закрыть продать четыре футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий клуб выставил на продажу центрального защитника Маттейса де Лигта, правого защитника Нуссайра Мазрауи, испанского вингера Брайана Сарагосу и крайнего нападающего Кингсли Комана. Сообщается, что на Мазрауи и де Лигта претендует «Манчестер Юнайтед», Сарагосу хотят взять в аренду несколько команд Испании, а по Коману до сих пор не поступало предложений.

Напомним, новый сезон немецкой Бундеслиги стартует 23 августа матчем мёнхенгладбахской «Боруссии» с леверкузенским «Байером». «Бавария» сыграет в матче 1-го тура чемпионата с «Вольфсбургом» 25 августа.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Германии «Бавария» расположилась на третьей строчке.

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