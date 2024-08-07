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В «Реале» определились со штатными пенальтистом на новый сезон

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с итальянским специалистом Карло Анчелотти принял решение по штатному пенальтисту «сливочных» на предстоящий сезон.

Как сообщает Marca, основным пенальтистом «Реала» в новом сезоне станет бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

Напомним, в минувшем сезоне Винисиус принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

По итогам сезона-2023/2024 «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: