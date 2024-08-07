Златан Ибрагимович высказался о будущем своего сына, недавно перешедшего в «Милан»

Советник по спортивным и коммерческим вопросам и бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своём сыне Максимилиане Ибрагимовиче, который недавно перешёл в итальянский клуб.

«Моему сыну нелегко из-за того, кто его отец. У него тяжёлая фамилия. Куда бы он ни отправился, его всегда будут сравнивать со мной. Сейчас в «Милане» я не вижу, чтобы он отличался от других. Я сужу его не как своего сына. Я сужу его как игрока, как и всех остальных. Максимилиан должен учиться. Ему нужно очень много работать. А потом посмотрим. Он силён морально. Люди думают, что играть в футбол легко, и что любой так может. Но это не так.

Моя задача как отца – сделать сына независимым, когда он вырастет. Если я не сделаю его независимым, значит, я оказался плохим отцом. Когда я был маленьким, мой отец не мог дать мне того, что я могу дать своему сыну сегодня. Но мой отец делал для меня всё, что мог. И я делаю то же самое для своих детей», – приводит слова Ибрагимовича New York Times со ссылкой на The Athletic.

Отметим, что 17-летний Максимилиан в сезоне-2024/2025 будет выступать за юношеский «Милан».

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