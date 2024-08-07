Мусиала ответил на вопрос о шансах «Баварии» превзойти «Байер» в новом сезоне Бундеслиги

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала высказался о предстоящем сезоне немецкой Бундеслиги.

«Мы должны прибавить в тренировках и выиграть как можно больше матчей. Мы можем обыграть кого угодно, в том числе и «Байер», — приводит слова Мусиалы Sport1.

В минувшем сезоне Мусиала принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

Напомним, в минувшем сезоне «Байер» выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. Леверкузенцы добились исторического достижения, впервые закончив сезон в чемпионате Германии без поражений. На счету «Байера» в прошедшем сезоне Бундеслиги 28 побед и шесть ничьих. Мюнхенская «Бавария» завершила розыгрыш на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата. Отметим, что «Байер» также стал обладателем Кубка Германии.

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