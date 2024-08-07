18-летний новичок «Реала» Эндрик назвал топ-5 претендентов на «Золотой мяч»

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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эндрик назвал футболистов, которые поспорят за награду «Золотой мяч».

«Пять фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»? Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Карвахаль и Вальверде», – приводит слова Эндрика Sportskeeda.

Эндрик перешёл в «Реал» из «Палмейраса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 47,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 60 млн. В прошлом сезоне футболист сыграл 22 матча во всех турнирах в составе «Палмейраса», забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.

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Эндрик прибыл на медобследование перед презентацией в «Реале»: