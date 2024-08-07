Азмун забил первый гол за «Шабаб Аль-Ахли» спустя минуту после дебютного выхода на поле

Нападающий сборной Ирана и «Шабаб Аль-Ахли» Сердар Азмун отметился голом в дебютном матче в составе новой команды. Это произошло во встрече 1/2 финала квалификации азиатской Лиги чемпионов, в котором клуб Сердара в гостях обыграл иранский «Сепахан» со счётом 4:1 в дополнительное время и пробился в следующую стадию (первый матч — 1:1).

Иранский футболист, в прошлом выступавший в составе «Зенита», «Ростова» и «Рубина», вышел на поле на 61-й минуте, а всего спустя минуту отличился первым голом за команду из ОАЭ.

В минувшем сезоне иранский футболист выступал за «Рому» на правах аренды. Он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «Байером» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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