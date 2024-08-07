Тренер олимпийской Испании Дения обратился к Луису де ла Фуэнте перед финалом ОИ

Главный тренер молодёжной сборной Испании Санти Дения высказался о выходе в финал олимпийской национальной команды, обратившись к специалисту первой сборной, ставшей триумфатором Евро-2024, Луису де ла Фуэнте.

«У нас есть возможность завоевать золото, и мы будем бороться за него. Я очень горжусь этими игроками! Многое, что сейчас происходит это успешная работа Луиса де ла Фуэнте. Послание для него заключается в том, что мы счастливы! Я уверен, что он гордится нами, потому что он знает нас, он знал игроков, был с ними и видел, как они растут. Теперь я надеюсь, что олимпийский турнир поможет многим заиграть в первой команде страны. Теперь остался финал!» — приводит слова Дении испанское издание Diario de Mallorca.

Финальный матч пройдёт в пятницу, 9 августа, на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В игре 1/4 финала французы победили сборную Аргентины со счётом 1:0. В полуфинале сборная Франции одержала победу в игре с Египтом со счётом 3:1 (д. вр.). Сборная Испании на стадии 1/2 финала турнира обыграла Марокко со счётом 2:1. В матча 1/4 финала испанцы одолели японцев со счётом 3:0.

Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 9 августа. Победителем Олимпиады-2020 стала сборная Бразилии, обыграв в финале сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр.).

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