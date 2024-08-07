Нгамалё отреагировал на упущенное чемпионство «Динамо» в прошлом сезоне РПЛ

Камерунский нападающий «Динамо» Муми Нгамалё высказался о потерянном чемпионстве московского клуба в прошлом сезоне РПЛ.

«Это было очень тяжело. Когда ты мог стать чемпионом и почувствовал вкус чемпионства, а потом лишился его. У нас было много матчей, где мы потеряли нужные очки, поэтому мы не должны повторять ошибок прошлого сезона. Этот чемпионат для нас будет совершенно другим, мы будем биться за победу в каждом матче и думать о чемпионстве. И нести эту мысль от игры к игре, и неважно, с кем мы будем играть», – сказал Нгамалё в эфире программы «Футбол России».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 30-летний Муми Нгамалё провёл 26 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на счету нападающего семь игр, один гол и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 4,5 млн.

В прошлом сезоне «Динамо» завершило чемпионат России на третьем месте в турнирной таблице. Команда набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

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