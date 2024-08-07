«Реал» обыграл «Челси» в товарищеском матче на предсезонном сборе в США

Завершился товарищеский матч, в котором встречались мадридский «Реал» и лондонский «Челси». Игра прошла на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотта, Северная Каролина, США). Матч завершился победой «сливочных» со счётом 2:1.
В составе победителей отличились Лукас Васкес и Браим Диас. За «Челси» голом отметился Нони Мадуэке.
В следующем матче «Реал» встретится с итальянской «Аталантой» в рамках Суперкубка УЕФА, а «Челси» проведёт товарищескую игру с миланским «Интером».
По итогам сезона-2023/2024 «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов. Лондонский «Челси» завершил прошлый розыгрыш английской Премьер-лиги на шестом месте, которое даёт команде право выступить в Лиге конференций УЕФА в сезоне-2024/2025.
Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: