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«Реал» обыграл «Челси» в товарищеском матче на предсезонном сборе в США

«Реал» обыграл «Челси» в товарищеском матче на предсезонном сборе в США
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались мадридский «Реал» и лондонский «Челси». Игра прошла на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотта, Северная Каролина, США). Матч завершился победой «сливочных» со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 02:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Васкес – 19'     2:0 Диас – 27'     2:1 Мадуэке – 39'    

В составе победителей отличились Лукас Васкес и Браим Диас. За «Челси» голом отметился Нони Мадуэке.

В следующем матче «Реал» встретится с итальянской «Аталантой» в рамках Суперкубка УЕФА, а «Челси» проведёт товарищескую игру с миланским «Интером».

По итогам сезона-2023/2024 «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов. Лондонский «Челси» завершил прошлый розыгрыш английской Премьер-лиги на шестом месте, которое даёт команде право выступить в Лиге конференций УЕФА в сезоне-2024/2025.

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