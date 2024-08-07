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Барселона – Милан, результат матча 7 августа 2024, счёт 2:2 (3:4 пен.), товарищеский матч

Дубль Левандовского не помог «Барселоне» обыграть «Милан» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались каталонская «Барселона» и итальянский «Милан». Игра прошла на стадионе «Эм-энд-Ти Банк» (Балтимор, США). Матч завершился победой итальянцев. Основное время завершилось ничейным результатом со счётом 2:2. В серии пенальти точнее был «Милан» (4:3).

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 02:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 2
3 : 4
Милан
Милан, Италия
0:1 Йович – 10'     0:2 Пулишич – 15'     1:2 Левандовски – 22'     2:2 Левандовски – 58'    

На 10-й минуте сербский форвард Лука Йович открыл счёт в матче, забив с передачи американца Кристиана Пулишича. Через пять минут отлился и сам Пулишич, которому ассистировал португалец Рафаэл Леау. Ещё до перерыва польский форвард каталонской команды Роберт Левандовски отыграл один мяч. Голевая передача на счету бразильца Рафиньи. Во втором тайме поляк сравнял счёт, оформив дубль. Результативный пас на счету испанского вингера Пау Виктора. На 12-й минуте Микаил Фай не смог реализовать пенальти.

В серии послематчевых пенальти каталонцы исполнили три точных удара из шести, когда как миланский клуб забил четыре одиннадцатиметровых.

Ранее «Барселона» обыграла «Реал» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:2, 4:1 пен.) в товарищеском турне в США. «Милан», в свою очередь, также обыграл «Реал» (1:0) и «Манчестер Сити» (3:2) в предсезонных матчах.

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