Стало известно имя главного создателя голевых моментов по итогам 3-х туров РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Бителло стал главным созидателем на старте нового сезона Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, Бителло лидирует в РПЛ после трёх туров по нескольким атакующим статистическим показателям. Бителло — лидер по передачам под удар (16), на втором месте Алексей Батраков из «Локомотива» (11), третьи с 10 передачами — Стефан Лончар («Акрон») и Джимми Марин («Оренбург»).

Также отмечается, что по созданным явным голевым моментам Бителло (4) опережает игрока «Оренбурга» Габриэля Флорентина (3) и другого бразильца Вендела (3) из «Зенита».

Сообщается, что с момента дебюта Бителло в РПЛ в прошлом сентябре у него 66 передач под удар, бразилец на 10 опережает ближайшего преследователя Максима Глушенкова (56).

Напомним, Бителло перешёл в «Динамо» из бразильского «Гремио» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 10 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028-го. В минувшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 30 матчах «Динамо» во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

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