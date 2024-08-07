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Почему забивает Угальде, новая звезда «Локо» и яма «Краснодара». ПЛН #74

Почему забивает Угальде, новая звезда «Локо» и яма «Краснодара». ПЛН #74
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«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Миша Рождественский, Макс Пахомов и их гость — тактический автор и главный тренер «Эгриси» Антон Михашенок — обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Почему «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» побеждают? Что не так с «Краснодаром»? Как объяснить прогресс легионеров «Спартака» и насколько действительно хорош «Зенит»? Всё это и многое другое обсуждаем в новом выпуске.

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет! С нами Антон Михашенок
1:06 — Почему «Локомотив» такой сильный, в чём феномен Батракова и что происходит с Пиняевым
22:42 — Проблемы депрессивного «Краснодара». Что мешает Козлову раскрыться, самострел с трансферами и боль Мусаева
42:33 — Гневное выступление Антона про Кубок России
48:15 — Как меняется ЦСКА при Николиче и почему не надо делать выводы по матчу с «Оренбургом»
1:06:19 — Как понимать результаты «Динамо» и почему Майсторович — топ
1:13:48 — Снова гнев. Теперь из-за судей
1:24:52 — Почему «Ростов» не хочется мочить после 0:5 и как теперь будут играть против «Зенита»
1:34:59 — «Спартак»! Объясняем перерождение Угальде, оцениваем дебют Маркиньоса и восхищаемся Пруцевым

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