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«Пора думать о Суперкубке». Карло Анчелотти — о победе «Реала» над «Челси»

«Пора думать о Суперкубке». Карло Анчелотти — о победе «Реала» над «Челси»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе команды в товарищеском матче с «Челси» (2:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 02:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон, Англия
1:0 Васкес – 19'     2:0 Диас – 27'     2:1 Мадуэке – 39'    

«Мне понравился темп игры, в атакующем плане мы сыграли хорошо. У нас ощущение, что команда справляется хорошо. Те, кто начал предсезонку 15 июля, выглядят неплохо.

Завтра вернутся те, кого не было, и 9-го числа мы все начнём подготовку к матчу с «Аталантой». Пора думать о Суперкубке», – приводит слова Анчелотти Marca.

Суперкубок УЕФА состоится 14 августа. В матче на стадионе «Народовы» (Варшава) «Реал», победитель Лиги чемпионов, сыграет с «Аталантой», победителем Лиги Европы.

Самыми титулованными командами Суперкубка УЕФА являются «Барселона», «Реал» и «Милан» — по пять трофеев.

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