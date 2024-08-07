Ибрагимович рассказал, зачем уехал в МЛС и почему вернулся после этого в «Милан» в 38 лет

Советник по спортивным и коммерческим вопросам «Милана» и экс-нападающий «Милана», «Ювентуса», «Интера», «ПСЖ», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович объяснил, для чего перешёл в 2018 году в клуб американской МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» и по какой причине вернулся в «Милан» в январе 2020 года в 38-летнем возрасте.

«Переезд в Америку? Это было связано с желанием проверить, жив ли я ещё. И я обнаружил, что всё ещё жив. Это стало проблемой. Мне нужно было вернуться туда, где моё место», — приводит слова Ибрагимовича The Athletic.

В марте 2018 года Златан Ибрагимович в 36-летнем возрасте перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Лос-Анджелес Гэлакси» после восстановления от травмы передней крестообразной связки колена. За клуб американской МЛС нападающий провёл 58 матчей во всех турнирах, забил 53 гола и отдал 15 голевых передач.

В январе 2020 года Ибрагимович вернулся в «Милан», за который ранее выступал с августа 2010 по июль 2012 года, на момент возвращения к «россонери» форварду было 38 лет. За три с половиной года до завершения карьеры Златан сыграл за «Милан» в 78 матчах, забил 37 мячей и выполнил 11 результативных передач.