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7 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Олимпиады-2024 (Олимпийские игры)

«Спартак» близок к новому трансферу, Павлюченкова проиграла в Торонто. Главное к утру
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Московский «Спартак» близок к подписанию защитника «Галатасарая» Деррика Кёна, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Виктории Азаренко (2:6, 2:6) и покинула турнир WTA-1000 в Торонто (Канада), стали известны имена четырёх игроков, которые уйдут из «Баварии» этим летом. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Спартак» крайне близок к покупке защитника «Галатасарая» Кёна — Rixo Sports.
  2. Анастасия Павлюченкова потерпела крупное поражение от Азаренко на старте турнира в Торонто.
  3. Названы имена четырёх игроков «Баварии», которые покинут команду до конца лета.
  4. Мэр Парижа выступила с заявлением о соревнованиях на открытой воде в Сене.
  5. Стало известно имя главного создателя голевых моментов по итогам трёх туров РПЛ.
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