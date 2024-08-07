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«Спартак» близок к новому трансферу, Павлюченкова проиграла в Торонто. Главное к утру

Московский «Спартак» близок к подписанию защитника «Галатасарая» Деррика Кёна, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Виктории Азаренко (2:6, 2:6) и покинула турнир WTA-1000 в Торонто (Канада), стали известны имена четырёх игроков, которые уйдут из «Баварии» этим летом. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».