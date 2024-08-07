«Спартак» близок к новому трансферу, Павлюченкова проиграла в Торонто. Главное к утру
Московский «Спартак» близок к подписанию защитника «Галатасарая» Деррика Кёна, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Виктории Азаренко (2:6, 2:6) и покинула турнир WTA-1000 в Торонто (Канада), стали известны имена четырёх игроков, которые уйдут из «Баварии» этим летом. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Спартак» крайне близок к покупке защитника «Галатасарая» Кёна — Rixo Sports.
- Анастасия Павлюченкова потерпела крупное поражение от Азаренко на старте турнира в Торонто.
- Названы имена четырёх игроков «Баварии», которые покинут команду до конца лета.
- Мэр Парижа выступила с заявлением о соревнованиях на открытой воде в Сене.
- Стало известно имя главного создателя голевых моментов по итогам трёх туров РПЛ.
- Сборная США разгромила команду Бразилии в матче 1/4 финала Олимпиады-2024.
- В «Реале» определились со штатным пенальтистом на новый сезон.
- Провалившая гендерный тест на ЧМ-2023 Иман Хелиф вышла в финал Олимпиады.
- Ибрагимович объяснил, почему часто менял клубы в своей карьере.
- Ни одна из команд ОИ-2024 не воспользовалась правом заявить мужчин в синхронное плавание.
Ваше расписание на сегодня
Комментарии