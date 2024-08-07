«Бетис» объявил о подписании защитника сборной Швейцарии на Евро-2024

Официальный сайт испанского «Бетиса» сообщил о подписании контракта с 31-летним швейцарским левым защитником Рикардо Родригесом, ранее в течение четырёх сезонов выступавшим за итальянский «Торино». Соглашение с футболистом заключено сроком до конца сезона-2025/2026. По данным портала Transfermarkt, переход осуществлён на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне на счету Родригеса 37 матчей за «Торино» во всех турнирах, один забитый гол и два результативных паса.

За сборную Швейцарии футболист дебютировал в октябре 2011 года и провёл в её составе 120 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Летом 2024 года Рикардо Родригес принял участие в чемпионате Европы — 2024, где полностью отыграл все пять матчей своей национальной команды, не отметился результативными действиями.