Кунде: ожидаю увидеть от Ямаля то же самое, что мы видели на чемпионате Европы

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался об одноклубнике 17-летнем вингере Ламине Ямале.

«Я ожидаю увидеть от него то же самое, что мы видели в прошлом сезоне и на Евро. Он сильно вырос и стал футболистом, который вносит решающий вклад. Он прислушивается и учится, и если он продолжит это делать, то сможет стать ещё сильнее», – приводит слова Кунде ESPN.

Ямаль является воспитанником «Барселоны», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает испанца в € 120 млн.

В прошлом сезоне Ямаль сыграл 50 матчей, забил семь мячей и отдал девять голевых передач.

На чемпионате Европы 17-летний вингер сыграл все семь матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

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