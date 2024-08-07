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Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека назвал главную цель сезона-2024/2025

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека назвал главную цель сезона-2024/2025
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Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека назвал главную цель нового сезона-2024/2025 для клуба.

Сегодня, 7 августа, «россонери» обыграли «Барселону» в товарищеском матче со счётом 2:2, 4:3 пен.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 02:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 2
3 : 4
Милан
Милан, Италия
0:1 Йович – 10'     0:2 Пулишич – 15'     1:2 Левандовски – 22'     2:2 Левандовски – 58'    

«Цель «Милана» в новом сезоне — выиграть скудетто», — приводит слова Фонсеки журналист Николо Скира.

В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в Серии А с 75 очками. Чемпионом стал «Интер» (94 очка). Третье место занял «Ювентус» (71 очко).

Последний раз «Милан» выигрывал золотые медали чемпионата Италии в 2022 году. Всего же красно-чёрные выигрывали скудетто 19 раз. Самым титулованным клубом является «Ювентус» — 36 трофеев.

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