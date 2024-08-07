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Расписание матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 7 августа

Расписание матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 7 августа
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Сегодня, 7 августа, пройдут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Расписание матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 7 августа (время — московское):

20:00. «Славия» Прага (Чехия) – «Юнион» (Бельгия);
21:30. «Слован» Братислава (Словакия) – АПОЭЛ (Кипр);
21:00. «Ягеллония» (Польша) – «Будё-Глимт» (Норвегия).

Согласно новым правилам количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале испанский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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