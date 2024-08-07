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«Локомотив» объявил об уходе двух иностранных футболисток

Полузащитница Юэ Люй и нападающая Маклинс Чиноньерем покинули московский «Локомотив». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что контракты с игроками расторгнуты по соглашению сторон.

«Люй перешла в «Локомотив» в январе 2023 года, но большую часть своего первого сезона пропустила из-за травмы. В общей сложности китаянка провела за красно-зелёных 14 официальных матчей, забив три мяча.

Маклинс выступала за «Локо» с лета 2022 года. В её активе 35 игр и 16 голов в составе команды. В последние несколько недель нападающая находилась в расположении сборной Нигерии, которая принимала участие в футбольном турнире Олимпиады.

ЖФК «Локомотив» благодарит Люй и ЭмСи за период, проведённый в команде, и желает им успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении клуба.