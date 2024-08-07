Игрок «Крыльев» Печенин: будем исправлять ситуацию все вместе, настроение рабочее

Защитник самарских «Крыльев Советов» Кирилл Печенин высказался о старте команды в сезоне-2024/2025. В Российской Премьер-Лиге «Крылья» потерпели три поражения с общей разницей мячей 1-10 и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.

«Есть понимание, что происходит с командой на старте чемпионата. Мы решим этот вопрос внутри команды. Будем исправлять ситуацию все вместе. Настроение в команде рабочее, надо биться и исправлять ситуацию», — сказал Печенин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В ближайшем туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится в Самаре в воскресенье, 11 августа. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.