Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Саутгемптон — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев» Печенин: будем исправлять ситуацию все вместе, настроение рабочее

Игрок «Крыльев» Печенин: будем исправлять ситуацию все вместе, настроение рабочее
Комментарии

Защитник самарских «Крыльев Советов» Кирилл Печенин высказался о старте команды в сезоне-2024/2025. В Российской Премьер-Лиге «Крылья» потерпели три поражения с общей разницей мячей 1-10 и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.

«Есть понимание, что происходит с командой на старте чемпионата. Мы решим этот вопрос внутри команды. Будем исправлять ситуацию все вместе. Настроение в команде рабочее, надо биться и исправлять ситуацию», — сказал Печенин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В ближайшем туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится в Самаре в воскресенье, 11 августа. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

Материалы по теме
«Спартак» вынес «Крылья»! Но что творит Угальде?
«Спартак» вынес «Крылья»! Но что творит Угальде?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android