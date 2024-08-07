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Хавбек «СКА-Хабаровск» рассказал, как команда отреагировала на домашние 0:3 от «Алании»

Хавбек «СКА-Хабаровск» рассказал, как команда отреагировала на домашние 0:3 от «Алании»
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Полузащитник «СКА-Хабаровск» Камран Алиев рассказал о реакции армейцев на крупное поражение на своём поле от владикавказской «Алании» (0:3) в матче 4-го тура Первой лиги.

Россия — Мелбет Первая лига . 4-й тур
03 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Алания
Владикавказ
0:1 Гаглоев – 21'     0:2 Долгов – 36'     0:3 Долгов – 60'    

«Как команда отреагировала на поражение? Я думаю, правильно отреагировала, в плане, что все расстроились, все были злые, в первую очередь сами на себя. И ждём следующую игру, чтобы это исправить и порадовать наших болельщиков. Состоялся ли после матча с „Аланией“ какой-то разговор? После игры на следующий день мы командой собрались на базе после тренировки и поговорили как команда. Обсудили, как мы должны вообще играть, как должны все на 100% выкладываться в каждом матче, как бы тяжело ни было», — приводит слова Алиева официальный телеграм-канал «СКА-Хабаровск».

Матч 4-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Алания» завершился крупным поражением красно-синих со счётом 0:3. Ранее хабаровчане проиграли два стартовых матча сезона, уступив московским «Торпедо» (0:4) и «Родине» (0:1), после чего также на выезде победили «Сочи» (2:1). Игру 5-го тура с ярославским «Шинником» армейцы вновь проведут на своём поле.

В турнирной таблице Первой лиги «СКА-Хабаровск» с тремя очками в четырёх матчах находится на 16-м месте — в зоне вылета.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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