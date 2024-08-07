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ЦСКА поздравил Валерия Газзаева с 70-летним юбилеем

ЦСКА поздравил Валерия Газзаева с 70-летним юбилеем
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ПФК ЦСКА поздравил бывшего главного тренера Валерия Газзаева с днём рождения. Сегодня, 7 августа, Газзаеву исполняется 70 лет.

«Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает обладатель Кубка УЕФА, многократный победитель чемпионата, Кубка и Суперкубка России Валерий Газзаев! Желаем Валерию Георгиевичу здоровья и долгих лет жизни, успехов и благополучия! С праздником!» — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год. Российский специалист приводил армейцев к победе в чемпионате три раза, под руководством Валерия Газзаева ЦСКА четыре раза выиграл Кубок страны и стал первым в истории России обладателем Кубка УЕФА.

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