Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Саутгемптон — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: «Ростову» надо было играть с «Зенитом» вторым номером, чтобы такого позора не было

Бубнов: «Ростову» надо было играть с «Зенитом» вторым номером, чтобы такого позора не было
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Встреча прошла в Санкт-Петербурге 3 августа и завершилась победой «Зенита» со счётом 5:0. В составе сине-бело-голубых отличились Педро, Максим Глушенков (трижды) и Матео Кассьерра.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Педро – 19'     2:0 Глушенков – 25'     3:0 Кассьерра – 33'     4:0 Глушенков – 35'     5:0 Глушенков – 68'    

«Конечно же, я не ожидал такой счёт. А ведь могли не пять, а семь мячей игроки «Зенита» забить. И не думал, что в первом тайме всё будет решено. Уже к 35-й минуте счёт был 4:0 — быстро «Зенит» с «Ростовом» разобрался. А ведь команды подошли к матчу в оптимальных составах, подготовка по времени нормальная была. Стоило ожидать более напряжённой борьбы, но нет.

И здесь возникают вопросы к Карпину. После четвёртого гола он стал смеяться. Над кем смеёшься? Тактику тренер выбирает: раз ты не просчитал, не проанализировал, то над собой и смеёшься! Могли бы и больше пропустить. «Зенит» не выкладывался, не играл на максимальных скоростях, потому что этого и не требовалось. А если б включились, то все 10 могли забить. Это ошибка тренера, для Карпина просто позор. При нынешних соотношениях сил надо было играть вторым номером, чтобы такого позора не было», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Материалы по теме
13 голов «Зенита» на старте РПЛ – аномалия и оверперформанс. Это доказывает статистика
13 голов «Зенита» на старте РПЛ – аномалия и оверперформанс. Это доказывает статистика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android