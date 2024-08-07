Бубнов: «Ростову» надо было играть с «Зенитом» вторым номером, чтобы такого позора не было

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Встреча прошла в Санкт-Петербурге 3 августа и завершилась победой «Зенита» со счётом 5:0. В составе сине-бело-голубых отличились Педро, Максим Глушенков (трижды) и Матео Кассьерра.

«Конечно же, я не ожидал такой счёт. А ведь могли не пять, а семь мячей игроки «Зенита» забить. И не думал, что в первом тайме всё будет решено. Уже к 35-й минуте счёт был 4:0 — быстро «Зенит» с «Ростовом» разобрался. А ведь команды подошли к матчу в оптимальных составах, подготовка по времени нормальная была. Стоило ожидать более напряжённой борьбы, но нет.

И здесь возникают вопросы к Карпину. После четвёртого гола он стал смеяться. Над кем смеёшься? Тактику тренер выбирает: раз ты не просчитал, не проанализировал, то над собой и смеёшься! Могли бы и больше пропустить. «Зенит» не выкладывался, не играл на максимальных скоростях, потому что этого и не требовалось. А если б включились, то все 10 могли забить. Это ошибка тренера, для Карпина просто позор. При нынешних соотношениях сил надо было играть вторым номером, чтобы такого позора не было», — приводит слова Бубнова Sportbox.