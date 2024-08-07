Игрок «Оренбурга» Малых: наши латиноамериканцы — украшение команды и всего чемпионата

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых высказался о латиноамериканских футболистах в составе клуба.

«Латиноамериканцы — весёлые и жизнерадостные ребята, очень эмоциональные, как мы видим на поле. С ними весело и интересно. К тому же они хорошие футболисты, являются украшением и нашей команды, и всего чемпионата.

Когда они заходят в раздевалку, начинается веселье, включается музыка. Они особо не заморачиваются ни в жизни, ни на поле, поэтому им всё легко даётся», — сказал Малых в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Давида Деограсии набрала четыре очка за три матча. На первой строчке располагается «Зенит» (9).