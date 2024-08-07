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Песьяков объяснил, почему отказался от перехода в «Спартак»

Песьяков объяснил, почему отказался от перехода в «Спартак»
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, что в летнее трансферное окно ему поступило предложение от московского «Спартака». Также голкипер объяснил, почему отказался от перехода в стан красно-белых. Напомним, летом у Песьякова завершился контракт с «Ростовом» и он стал свободным агентом. Сергей выбрал вариант перехода в «Крылья Советов».

«Почему не пошёл в «Спартак»? У меня был подписан контракт с «Крыльями». Звали после этого. В «Спартаке» хотели опытного вратаря, а я ещё хочу играть», – приводит слова Сергея Песьякова «РБ Спорт».

После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей не заработали ни одного очка и занимают последнее место. Также самарцы установили собственный антирекорд, пропустив 10 мячей в первых трёх матчах чемпионата.

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